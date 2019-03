Taglia da un milione per il figlio di Bin Laden: "Sta ricostruendo al Qaida"

"Il figlio di Osama bin Laden è il leader emergente di al Qaeda". E' l'allarme lanciato dagli Stati Uniti che hanno messo una 'taglia' di un milione di dollari sulla testa di Hamza bin Laden. "Ha diffuso messaggi audio e video su Internet, esortando i seguaci a lanciare attacchi terroristici contro gli Stati Uniti", si legge in una dichiarazione diffusa dal dipartimento di Stato in cui si sottolinea che Hamza ha "minacciato attacchi contro gli Stati Uniti ed i suoi alleati occidentali".

Hamza, che secondo gli americani ha tra i 30 ed i 33 anni, è sposato con la figlia di Mohammed Atta, la 'mente' dietro gli attacchi dell'11 settembre. E' il figlio di Osama e Khairiah Sabar, una delle sue tre mogli.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ