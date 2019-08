Colpo grosso in gioielleria: finta principessa ruba gioielli per più di un milione di euro

Una vera e propria magia. Un trucco così ingegnoso da aver lasciato tutti stupefatti, persino la polizia: una falsa principessa è riuscita a rubare preziosi per valore di 1,3 milioni di euro da un gioielliere di lusso nel cuore di Parigi.

Vittima del furto, scrive Le Parisien, è stato infatti Hermel, in rue Saint-Honoré, a pochi passi dal giardino delle Tuileries. La ladra si è presentata insieme a una complice: le due si sono spacciate per la terza moglie di uno sceicco di Dubai e la sua domestica. Una volta nel negozio, hanno chiamato al telefono un terzo complice, che ha finto di essere l’incaricato del pagamento dagli Emirati. Quest’ultimo ha distratto il gioielliere, mentre la finta moglie dello sceicco è riuscita a sostituire alcuni diamanti con dei dati da brodo contenuti in un cofanetto .

Il finto incaricato aveva assicurato che il pagamento sarebbe avvenuto tramite bonifico e la finta principessa si era fatta mettere da parte i preziosi in cassaforte. Quando l’indomani il gioielliere non ha trovato nessun accredito è stato preso dal dubbio, ha aperto il cofanetto e ha scoperto tutto.