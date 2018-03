Francia, uomo armato si barrica con ostaggi dentro un supermercato: gli aggiornamenti

Torna l’incubo terrorismo in Francia. Un uomo si è barricato nel supermercato Super U di Trèbes, a 10 chilometri da Carcassonne, nel dipartimento dell'Aude. È in corso un importante spiegamento di forze dell'ordine, scrive Le Monde. Secondo un testimone citato da BFM TV, l'uomo, sui 30 anni, è entrato nel supermercato poco dopo le 11 gridando "sono un soldato dell'Isis". Il suo folle intento sarebbe quello di vendicare la Siria. Il sequestratore - che aveva con sé una pistola, delle granate e alcuni coltelli - avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco dopo aver gridato "Allah Akbar".

Attacco in un supermercato in Francia, le ultime notizie

Due persone sarebbero rimaste ferite nella presa di ostaggi nel supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Lo ha detto, ai microfoni di BFM TV, il sindaco del comune Eric Menassi. Una delle vittime sarebbe il macellaio del negozio. Si tratta però di informazioni non ancora confermate dalla polizia. Sia la Prefettura che il ministero degli Interni hanno invitato i media a non diffondere false informazioni o notizie non verificate.

Sarebbero in tutto una decina le persone sequestrate a Trèbes. Gli ostaggi, riferisce ancora BFM TV, sarebbero stati rilasciati, ma il sequestratore si trova ancora barricato nel supermercato e secondo la stessa gendarmeria francese il blitz della polizia è ancora in corso.

"Tutto fa pensare a un atto terroristico"

Non è ancora chiaro dunque, se quello che sembra a tutti gli effetti un attacco terroristico, abbia provocato vittime. Secondo i media francesi la Procura di Parigi ha confermato che una persona è stata uccisa e aperto un'inchiesta per omicidio e sequestro di persona. "Tutte le informazioni di cui disponiamo allo stato attuale fanno pensare ad un atto terroristico", ha invece detto il premier Edouard Philippe.

Il supermercato dove è avvenuta la presa d'ostaggi

Terrore in un supermercato in Francia, il video

Ultim'ora Francia, uomo si barrica in un supermercato

La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi. Il ministro dell'Interno Gérard Collomb si sta recando personalmente sul posto. Poco prima alcuni colpi erano stati esplosi contro un poliziotto che faceva jogging a Carcassonne. L'agente sarebbe rimasto ferito ad una spalla. E’ probabile che i due episodi siano collegati, anche se è presto per avere certezze.

Francia, incubo terrorismo: la mappa

Ostaggi in un supermercato in Francia, il tweet del ministro dell'Interno