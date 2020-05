Le parole di Conte su un manifesto in Olanda: “Manteniamo le distanze per abbracciarci domani”

In una strada del centro di Delft nei Paesi Bassi è stato appeso uno striscione con una citazione del premier italiano Giuseppe Conte: l'invito a restare distanti oggi per tornare ad abbracciarsi in futuro ad emergenza finita, pronunciato annunciando il lockdown.

Il manifesto è comparso sulla facciata di un hotel della cittadina universitaria dell’Olanda meridionale. Sullo striscione si legge (in olandese): “Laten we vandaag op afstand blijven om elkaar morgen nog sterker te omarmen, samen kunnen wij dit’”, ossia “Manteniamo le distanze oggi per abbracciarci ancora di più domani, insieme possiamo farlo”. Sotto la firma del premier italiano e l'hashtag #corona.

L'iniziativa a Delft per sensibilizzare le persone a restare a casa

"Passeggiavo per il centro di Delft quando ho notato l’enorme banner”, ha raccontato all'Adnkronos Giulia Reggiani, ingegnere e ora ricercatrice all'Università di Delft.

“Stupita di vedere il nome di 'Giuseppe Conte' proprio qui a Delft, ho chiesto subito al proprietario dell’hotel il significato del banner e perché proprio una citazione di Conte. Mi ha spiegato che un gruppo di negozianti ha messo su questa iniziativa di slogan per sensibilizzare le persone a stare a casa. Tutto è nato dalla frase di Conte, quella ritratta nella foto. L'albergatore mi ha spiegato che ora anche altri banner con frasi significative su come affrontare il Covid-19 stanno circolando per la città. Questi striscioni ruotano tra i diversi negozi di Delft, in modo da poter fare tappa in posti tipici della città".