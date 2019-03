Tragedia in mare, un fulmine non lascia scampo alla campionessa di surf

Nulla da fare per Luzimara Souza. La giovane campionessa di surf brasiliana è morta a 23 anni, è stata stroncata da un fulmine mentre faceva surf sulla spiaggia di Fortaleza. Un altro surfista diciassettenne che si trovava in mare con lei, dopo essere stato salvato dai bagnanti, è stato portato in ospedale in condizioni critiche.

Secondo quanto racconta il quotidiano brasiliano 'O Globo', Luzimara ha ricevuto una scarica elettrica mentre si trovava in acqua. Trasportata d'urgenza all'ospedale José Frota (IJF), la ragazza è morta poco dopo essere stata ricoverata.

Sua madre Mara Souza ha raccontato che non era la prima volta che la figlia surfava in quel tratto di mare. "Aveva l'abitudine di surfare lì, così è entrata in acqua ma poi ha iniziato a piovere" ha spiegato la donna. A Fortaleza sono state registrate forti piogge con tuoni e fulmini. Un venditore ambulante, che ha assistito alla scena, ha soccorso immediatamente Luzimara ma la 23enne aveva già perso conoscenza.

Brasile, la madre della surfista: "E' morta facendo quello che gli piaceva"

Il corpo di Luzimara Souza da Silveira arà sepolto giovedì in un cimitero nel quartiere Parangaba, a Fortaleza. . "Ero molto orgogliosa di mia figlia. Era una brava ragazza, non solo per me. Aveva tanti sogni, ha vinto tanti trofei ed è morta felice, facendo quello che gli piaceva", ha detto ancora la madre.

"Aveva l'abitudine di surfare lì, ha preso la sua tavola ed è andata in acqua, poi è iniziato a piovere. Un ragazzo mi ha detto che un fulmine l'ha colpita e che era priva di conoscenza quando l'ha raggiunta e gli ha prestato soccorso". Maura ha anche riferito di essere stata informata che circa sei persone erano in mare al momento del fulmineo. "C'erano sei persone in mare nel momento della tragedia, hanno portato mia figlia in ospedale, ma non ce l'ha fatta".