Furgone fa strage di passanti a Toronto: almeno 10 morti e 15 feriti

Il bilancio è pesantissimo: a Toronto, in Canada (dove è in corso il G7) un furgone bianco ha investito decine di persone che camminavano su un marciapiede. Almeno 10 morti e 15 feriti, alcuni dei quali in condizioni gravissime.

Furgone sulla folla a Toronto

Alla guida del furgone un giovane canadese di 25 anni, Alek Minassian, di origine armena, studente del Seneca College di Toronto: è stato catturato dopo un breve tentativo di fuga senza che sia stato sparato un solo colpo.

In base alla ricostruzione della polizia il furgone bianco ha improvvisamente superato la barriera che separa la strada dall'area pedonale e ha travolto le persone. Chi è stato travolto dalla folle corsa a 70 chilometri orari sul marciapiede non ha avuto scampo. Un "attacco deliberato", spiegano gli investigatori, su questo non ci sono dubbi, anche se al momento - ha sottolineato il capo della polizia di Toronto - non ci sono connessioni con l'ipotesi terrorismo. Il movente del gesto non è ancora chiaro: non si esclude alcuna pista.

Chi è Alek Minassian

Si sa pochissimo del 25enne alla guida: la polizia propende per il gesto di una persona instabile mentalmente, con disturbi psichici. Non ci sono riscontri su una qualche possibile radicalizzazione del giovane.

Poliziotto eroe ferma l'autista-killer

Sul web circola il video del poliziotto eroe che ha fermato il conducente-killer. Minassian, sceso dal furgone, ha puntato una pistola contro l'agente urlando di sparargli. Il poliziotto ha mantenuto la calma, e puntando a sua vola la pistola contro Minassian lo ha convinto a desistere.

G7 in corso a Toronto

Il drammatico "incidente" è avvenuto tra Yonge Street e Finch Avenue intorno 13,30 ora locale, le 19,30 italiane, in una zona di uffici del nord della metropoli canadese che dista una trentina di chilometri dal luogo in cui erano riuniti i ministri del G7, tra cui gli italiani Angelino Alfano e Marco Minniti.

Il premier canadese, Justin Trudeau, ha espresso vicinanza alle vittime e ringraziato i soccorritori. "Stiamo monitorando la situazione da vicino e continueremo a lavorare con le autorità senza esitazione", ha dichiarato offrendo le condoglianze alle famiglie delle vittime