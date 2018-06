Guatemala, miracolo nel dramma: 99 morti, bambina salvata dalle ceneri

Si fa sempre più tragico il bilancio delle vittime provocate dall'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala: secondo l'ultima cifra fornita dal National Forensic Institute, i morti accertati sarebbero 99. L'incubo per gli abitanti guatemaltechi è iniziato domenica, quando il vulcano è esploso emettendo gas, fumo e ceneri che hanno rapidamente ricoperto il territorio circostante.

Dei 99 corpi recuperati finora, solo 25 sono stati identificati e molte altre persone sono ancora disperse. "Abbiamo già i nomi e i luoghi in cui ci sono persone scomparse e quel numero è 192", ha detto Sergio Cabañas, capo dell'organo di pronto intervento (Conred). A dare una piccola speranza, in questa enorme tragedia, il ritrovamento di una bimba, viva e vegeta, nella città di El Rodeo.

Il coordinatore nazionale per la riduzione dei disastri (Conred) ha riportato anche che i feriti sono 44 e oltre 12.000 sfollati. Si stima che 1,7 milioni di persone siano state colpite.

Diversi corpi carbonizzati sono stati trovati tra le macerie delle umili abitazioni e altri sotto strati spessi del flusso piroclastico che domenica è fuoriuscito da uno dei crateri vulcanici. I soccorritori hanno dovuto scavare metro per metro nelle città di El Rodeo e San Miguel Los Lotes, nel dipartimento di Escuintla, il più devastato dall'eruzione, trovando però solo cadaveri.

Morto uno dei 'volti della tragedia'

Ieri, uno degli eventi più drammatici è stata la morte di un uomo di 88 anni che era sopravvissuto ai flussi piroclastici di domenica. La sua immagine, catturata pochi minuti dopo l'eruzione con il volto e la testa coperte di fango ardente nel mezzo della desolazione, è stata pubblicata lunedì sulla copertina del quotidiano 'Prensa Libre', che oggi ha annunciato la morte di "uno dei volti della tragedia".

Il miracolo della bimba sopravvissuta

Mentre è diventato un segno di speranza il ritrovamento di una bambina all'interno di una casa della città di El Rodeo. La piccola è stata portata in salvo domenica insieme alla famiglia ed è stata trasportata all'ospedale nazionale di Escuintla. E il video, girato con un telefonino, è diventato subito virale.

La ricerca dei corpi e di eventuali sopravvissuti sono state sospese martedì pomeriggio per il pericolo di flussi piroclastici dopo una nuova esplosione del vulcano, che ha causato il panico nella città di Escuintla, 56 chilometri a sud della capitale.

Il presidente del Guatemala, Jimmy Morales, ieri ha visitato per la seconda volta la zona della catastrofe, ringraziando i soccorritori per il loro lavoro. Le autorità stanno anche lavorando per assistere i 3.271 sopravvissuti che rimangono nei rifugi a Sacatepéquez e Escuintla.