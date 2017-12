Ondata di gelo negli Stati Uniti: aereo finisce fuori pista

Gli Stati Uniti sono stati colpiti da una violentissima ondata di gelo, che ha portato le temperature sotto zero in diverse zone.

All’aeroporto di Boston, in Massachusetts, un aereo della compagnia JetBlue è scivolato fuori dalla via di rullaggio dopo essere atterrato, nella serata di Santo Stefano. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i passeggeri in arrivo da Savannah, in Georgia.

Alcuni pullman hanno trasportato al terminal le persone che erano a bordo dell’aereo. Prima dell’incidente, al Logan International Airport tutti i voli in partenza o in arrivo erano stati fermati temporaneamente per via delle condizioni meteo e della nevicata in corso.