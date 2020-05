Germania accelera riapertura, Merkel: "Fiducia nei cittadini principio di democrazia"

Angela Merkel ha ufficializzato l'accelerazione dell'allentamento delle misure di contenimento del Covid-19 dopo l'accordo con i leader dei 16 laender raggiunto oggi in teleconferenza, sottolineando che la prima fase della pandemia è superata, ma certo l'emergenza non è chiusa. Pertanto nonostante il progressivo allentamento delle misure restrittive, le norme di distanziamento sociale verranno prorogate fino al 5 giugno

"Stiamo seguendo una strada molto aperta e coraggiosa", ha dichiarato la cancelliera tedesca alla stampa dopo il confronto con i governatori, "ma è necessario stare attenti, affinché il processo non vada fuori controllo. Siamo al punto in cui il nostro è obiettivo di rallentare la diffusione del virus è stato raggiunto e siamo stati in grado di difendere il nostro sistema sanitario - ha detto Merkel - e per questo è stato possibile il dibattito e l'accordo".

In base alle nuove misure concordate, diverse tipologie di negozi verranno aperti e potranno incontrarsi persone di due differenti nuclei familiari, pur mantenendo le precauzioni sanitarie del caso, la distanza minima di almeno 1,5 metri, oltre all'obbligo delle mascherine sui trasporti pubblici.

Il calendario dell'allentamento delle misure è delegato ai Laender, ma è stato concordato un principio comune - 50 nuove infezioni settimanali su 100mila abitanti di una circoscrizione - per far scattare una nuova emergenza e riportare in vigore il regime più restrittivo. Merkel ha affermato di fidarsi di cittadini e sindaci, e la fiducia è "parte fondamentale del concetto di democrazia".