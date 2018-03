Germania, ok alla Grosse Koalition: Spd al Governo con la Merkel

Dalla base Spd arriva l'ok alla grosse Koalition con la Cdu di Angela Merkel. La decisione favorevole è arrivato con il 66,02% dei consensi, come confermato dal tesoriere del partito Dietmar Nietan alla Willy-Brandt-Haus. La Germania si appresta quindi a 'vivere' un nuovo Governo di coalizione.

Dal 2005 è la terza coalizione con la cancelliera e mette fine alla paralisi politica della Germania. In precedenza Merkel aveva provato a fare un governo contando su una coalizione definita ''Giamaica'' e cioè con i Verdi e i liberal democratici (Fdp) poi naufragata. Nel 2013, quando i membri dell'Spd votarono per la grande coalizione, il risultato a favore fu del 76%.

Su Twitter sono arrivate anche le congratulazioni per il 'sì' della Spd alla grande coalizione. La Cdu ha pubblicato un tweet a nome di Angela Merkel: “Mi congratulo con la Spd per questo risultato chiaro ed attendo il momento di poter avviare la futura cooperazione per il bene del nostro Paese".

#GroKo: Chancellor Angela Merkel took to the @CDU's Twitter feed to congratulate the @SPDde, saying she looks forward to further cooperation. pic.twitter.com/OPmfR1C5Q6