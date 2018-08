Germania, 29enne preparava attentato contro una pista di pattinaggio

Un uomo di 29 anni è stato accusato formalmente di aver pianificato un attentato per conto dello Stato Islamico nella città tedesca di Karlsruhe. Ad annunciarlo - scrive AdnKronos - è stato l'ufficio del procuratore precisando che l'uomo - che ha cittadinanza tedesca - voleva lanciare un'auto a piena velocità contro le bancarelle che circondano la pista di pattinaggio sulla piazza Schlossplatz.

L'uomo era stato in Iraq nel 2016 dove aveva seguito un addestramento da cecchino. Quindi era rientrato in Germania l'anno successivo, quando ha poi iniziato la pianificazione dell'attacco. A partire dal mese di ottobre 2017 aveva cercato ripetutamente e senza successo di farsi assumere come autista per diverse società di consegne. Dal 2015 faceva video di propaganda dell'Is su Internet. E' stato arrestato nel dicembre 2017.