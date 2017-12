Gerusalemme Capitale, l'Onu condanna gli Usa: 128 Stati votano contro Trump

L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. La votazione si è conclusa con 128 voti a favore e 9 contrari, mentre 35 Paesi si sono astenuti.

Tra i favorevoli al testo di condanna presentato da Turchia e Yemen ci sono l'Italia e altri 25 Paesi Ue, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Contrari oltre a Stati Uniti e Israele anche Guatemala e Honduras. Astenuti Argentina, Australia, Benin, Butan, Bosnia-Erzegovina, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Messico, Paraguay, Polonia, Romania, Sud Sudan

L'ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley aveva minacciato che gli Stati Uniti avrebbero tagliato i fondi alle Nazioni Unite in caso di una risoluzione negativa verso la decisione di Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele e spostare la propria ambasciata a Gerusalemme.

Gli Stati Uniti sono ampiamente il maggior contribuente delle Nazioni Unite: "Quando contribuiamo così generosamente, ci aspettiamo anche legittimamente che la nostra volontà sia riconosciuta e rispettata".

"Gli Stati Uniti ricorderanno questo giorno, in cui sono stati attaccati per aver esercitato il loro diritto come nazione sovrana [...] L'America metterà la propria ambasciata a Gerusalemme. Nessun voto alle Nazioni Unite farà la differenza. Ma questo voto farà la differenza su come gli americani guarderanno l'Onu e i Paesi che ci mancheranno di rispetto. Ricorderemo questo voto".