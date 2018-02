Strage di civili a Ghouta, la "nuova Aleppo": più di 500 morti

Civili in preda alla disperazione e intrappolati in uno dei più feroci assalti della guerra civile in Siria sono in attesa di aiuti e di supporto medico, dopo che i raid del regime hanno colpito la Ghouta Est - controllata dai ribelli - malgrado l'accordo per un cessate-il-fuoco raggiunto alle Nazioni Unite.

Strage di civili nella Ghouta

Oltre 500 persone sono state uccise nella campagna di bombardamenti delle forze del presidente Bashar al Assad, che ha colpito l'enclave alla periferia di Damasco per oltre una settimana. Dopo giorni di contese diplomatiche, il Consiglio di Sicurezza ha adottato una risoluzione che chiede un cessate-il-fuoco per trenta giorni in Siria "senza ritardi", per consentire la fornitura di aiuti ed evacuazioni sanitarie.

La risoluzione aveva alimentato le speranze di fermare il bagno di sangue, ma dopo che ieri sono proseguiti gli scontri non è chiaro quando e in che misura il cessate-il-fuoco potrà essere realizzato.

La Russia è un alleato chiave del regime di Assad. Ieri in una telefonata il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno sollecitato il presidente Vladimir Putin a utilizzare la sua influenza per raggiungere una tregua.

"Oltre ogni immaginazione"

Il numero delle vittime nell’enclave assediata di Ghouta orientale, in Siria, sta aumentando oltre ogni immaginazione mentre la capacità di fornire cure mediche è agli sgoccioli. Lo dichiara l’organizzazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere (MSF). Gli ospedali e le strutture sanitarie supportate da MSF hanno curato migliaia di feriti, i morti sono centinaia. Tredici strutture mediche, pienamente o parzialmente supportate da MSF nell’area di Ghouta orientale, sono state colpite da bombe o granate. I medici nell’area,già spinti allo stremo, stanno lavorando ininterrottamente da una settimana senza alcuna realistica speranza di poter trattare adeguatamente i loro pazienti in circostanze così estreme. MSF chiede un immediato cessate il fuoco per consentire l’elementare atto umano di aiutare i malati e i feriti.