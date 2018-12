Gilet gialli, muore un ragazzo travolto da un camion: "Dopo Strasburgo fermatevi!"

"Fermatevi!". Il governo francese si appella alla "ragionevolezza" del movimento dei gilet gialli e chiede loro di non manifestare sabato. Allo stato attuale, ha spiegato il portavoce Benjamin Griveaux, il governo non ha deciso di vietare le manifestazioni programmate per sabato, ma "sarebbe ragionevole, dopo l'attacco di Strasburgo, non manifestare". Il portavoce ha sottolineato che "ora che la loro rabbia è stata espressa, ed è stata ascoltata dal governo" con le risposte e le concessioni del presidente Emmanuel Macron e del premier Edouard Philippe, "quello che vi stiamo chiedendo, nel senso di responsabilità, è di essere ragionevoli e non andare a protestare", ha affermato Griveaux su Cnews.

L'appello del governo potrebbe alimentare ulteriormente i complottismi che stanno prendendo piede fra i gilet gialli. La tesi di alcuni gruppi online del movimento di protesta francese è che il governo avrebbe "organizzato tutto" per evitare il quinto sabato consecutivo di proteste in Francia. Le sfumature spaziano dall'accusa di "attentato organizzato dai servizi segreti" o dai "politici per far scattare lo stato d'emergenza" e "piegare il movimento", fino al confronto degli orari di pubblicazione delle allerte e delle notizie per insinuare che tutto è stato messo in scena ad arte.

Stamattina, intanto, un manifestante dei gilet gialli di 23 anni è stato investito e ucciso da un camion ad Avignone, nel sudest della Francia. L'autista del mezzo pesante, 26 anni, ha tentato la fuga, prima di essere fermato dalla polizia, precisa Bfm-Tv. Il dramma si è svolto mentre il giovane era mobilitato su una rotatoria di Avignone, nel quadro delle mobilitazioni e dei blocchi dei gilet gialli in Francia.