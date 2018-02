Giornalista ucciso con un colpo di pistola insieme alla sua compagna

Jan Kuciak, 27enne noto giornalista investigativo, è stato ucciso insieme alla sua compagna con un colpo di pistola nel suo appartamento nel comune di Velka Macia, nei pressi di Trnava, nell’ovest della Slovacchia. Secondo il quotidiano Dennik N, l'omicidio sarebbe legato all'attività del reporter impegnato in alcune indagini su presunte frodi fiscali. Kuciak, 27 anni, ha lavorato per l'importante sito Aktuality.sk. Si tratta del primo omicidio di un giornalista nella storia del Paese.

Jan Kuciak ucciso in casa

La polizia slovacca indaga per duplice omicidio premeditato. Secondo gli inquirenti locali, le vittime sono state uccise tra giovedì e domenica da un sicario professionista con un colpo solo: Kuciak è stato colpito al petto, mentre la sua compagna alla testa. L'arma non è stata ritrovata. La polizia è arrivata sul posto dopo essere stata avvertita dalla madre della ragazza, che non riusciva a mettersi in contatto con lei.

Il giornalista aveva denunciato alcune minacce

Nell'ottobre del 2017, Kuciak aveva scritto sulla sua pagina Facebook di aver ricevuto minacce per telefono e di aver sporto denuncia alla procura. Il 9 febbraio era stato pubblicato il suo ultimo articolo in cui parlava di "transazioni sospette tra cinque compagnie". Quello dell'utilizzo di complessi residenziali per evadere il fisco è un caso che ha suscitato forti proteste in Slovacchia lo scorso anno, coinvolgendo persone vicine al partito al governo dei Democratici sociali del premier Robert Fico.

La ricompensa del governo e lo sdegno dell'Europa

Il governo slovacco ha offerto una ricompensa di un milione di euro per informazioni che contribuiscano all'arresto dell'assassino. "Accettiamo anche le informazioni anonime. Qualsiasi cosa che possa contribuire all'arresto del responsabile o dei responsabili sarà preziosissima", ha detto il premier Robert Fico, aggiungendo che "se la morte del giornalista fosse legata al suo lavoro, sarebbe un attacco senza precedenti alla libertà di stampa e alla democrazia". Sul caso si è espresso anche il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: "L'Unione europea non può accettare che un giornalista venga ucciso per aver fatto il suo lavoro. Chiedo alle autorità slovacche di avviare un'indagine approfondita con il supporto internazionale, se necessario".

Gli investigatori sul luogo dell'omicidio. ANSA-EPA/MICHAL SMRCOK