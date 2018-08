Il giro del mondo con lo skate elettrico: la sfida di Patrice

Fare il giro del mondo a bordo del suo skate elettrico. Pur non essendo semplice, è il sogno del francese Fabrice Gropaiz che è già partito per la prima delle tre tappe del suo lungo viaggio: attraversare il Nord America per 3500 chilometri, da Miami a San Francisco, passando per città, praterie e deserti. Per raggiungere il suo obiettivo Gropaiz viaggia per circa 150 chilometri al giorno.