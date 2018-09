Il grattacielo di legno più alto al mondo

Non è un caso se i grandi architetti e gli urbanisti di tutto il mondo stanno rivalutando il legno per la costruzione dei grattacieli, riducendo così le emissioni di CO2: in effetti, si tratta di un materiale resistente e naturale, che allo stesso tempo assorbe l'umidità e garantisce una perfetta climatizzazione. A confermare tutte queste qualità, sta per sorgere a Brumunddal, a circa 100km da Oslo, in Norvegia, il più alto edificio al mondo costrutito in legno. Il grattacialo avrà 18 piani, sarà alto 85,4 metri e si chiamerà Mj sa Tower, come il nome dell’omonimo lago a poca distanza. L'inaugurazione ufficiale è prevista per marzo 2019.

“É l’albero più alto al mondo – dice Rune Abrahamsen, general manager del progetto – siamo davvero molto orgogliosi”. La struttura in legno, garantiscono i costruttiri, è in grado di resistere agli incendi meglio di un grattacielo tradizionale con strutture portanti in acciaio che si ammorbidiscono per il calore. Le grandi travi in legno, invece, si carbonizzerebbero solo superficialmente.

La Mj sa Tower eclisserà i 49 metri di “Treet” (albero in norvegese), la torre in legno sorta a Bergen che attualmente detiene il primato d’altezza. Al suo interno ci saranno appartamenti, piscina coperta, hotel, uffici, ristoranti e aree comuni e, grazie alla pergola aggiunta in un secondo momento, supererà l’HoHo di Vienna, altro edificio in costruzione di 84 metri, che però sarà un mix di legno e altri materiali.