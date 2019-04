La Grecia presenta il conto alla Germania e chiede 270 miliardi

Una richiesta di risarcimento arriverà nei prossimi giorni sul tavolo della cancelliera Merkel a Berlino, mittente il governo di Atene guidato da Alexis Tsipras per conto del popolo greco. Il Parlamento ellenico ha infatti dato il via libera alla richiesta di risarcimenti nei confronti della Germania per i danni subiti a causa dell'occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.

Una sorta di vendetta dopo che il governo Tsipras aveva dovuto cedere alle pressioni dei creditori dell'Eurozona, tedeschi in testa, decretando lo stop alla legge che per anni ha consentito alle fasce più povere del Paese di non vedersi confiscare la casa dalle banche.

Non è la prima volta che LA questione dei risarcimenti di guerra torna alla ribalta: diversi governi in passato avevano provato a battere i pugni con la Germania per recuperare parte dei danni subiti durante l'occupazione, ma Berlino si è sempre opposta alle richieste di Atene, sostenendo che la questione sia stata chiusa definitivamente nel 1960 nell'ambito di un accordo con diversi Paesi europei.

Ora invece il primo ministro ellenico Alexis Tsipras spiega che "rivendicare i debiti di guerra dalla Germania è un dovere storico ed etico per la Grecia".

Tra i risarcimenti richiesti "le riparazioni per la distruzione materiale e lo smantellamento delle capacità produttive del Paese e i risarcimenti per i parenti delle vittime e il recupero dei tesori archeologici rubati e del prestito forzoso del 1942 (imposto dai nazisti all'allora governo greco)". Ma anche il ritorno dei tesori e dei cimeli archeologici rubati.

Secondo l'ultima stima ufficiale di Atene, l'ammontare dei risarcimenti si aggirerebbe intorno ai 270 miliardi di euro.