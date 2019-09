Greta Thunberg: "Siamo all'inizio di un'estinzione di massa e voi parlate di soldi"

"Siamo all'inizio di una estinzione di massa e tutto quello di cui siete capaci di parlare è il denaro e favole di un'eterna crescita economica. Come potete farlo?". Così si è espressa la giovane attivista svedese Greta Thunberg in un appassionato intervento tenuto davanti ai leader mondiali riuniti al summit dell'Onu di New York.

Con gli occhi umidi, la 16enne ha accusato i grandi leader di "non essere abbastanza maturi per dire come stanno le cose". "Se sceglierete di deluderci, non vi perdoneremo mai", ha aggiunto Greta fra gli applausi, parlando a nome delle giovani generazioni. "Le persone stanno soffrendo, le persone stanno morendo, interi ecosistemi stanno crollando". "Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote - ha detto ancora in uno dei passaggi più sentiti -, eppure sono una delle persone più fortunate".

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words," climate activist Greta Thunberg tells the UN. "We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you."