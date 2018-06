Ragazzini intrappolati in una grotta da 4 giorni: "Dobbiamo trovarli, speriamo siano vivi"

Intrappolati da sabato sera. Senza cibo da quattro giorni. Le piogge torrenziali che continuano a cadere sul nord della Thailandia ostacolano fortemente le operazioni di soccorso del gruppo di ragazzini e del loro allenatore intrappolati all'interno di una grotta ormai da quattro giorni. "L’innalzamento del livello dell’acqua all’interno della grotta è un ostacolo enorme alle operazioni di salvataggio, ci sono state forti piogge nella notte", ha dichiarato Khanchit Chomphudaeng, uno dei responsabili dei soccorsi.

I dodici ragazzini, membri di una squadra di calcio, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, erano entrati nella grotta di Tham Luang, alla frontiera con la Birmania e il Laos, dopo l'allenamento di calcio, assieme al loro coach. Non era la prima volta che la squadra chiamata Mu Pa Academy visitava Tham Luang, quasi come un rito propiziatorio. Sui social network, in queste ore, molti hanno criticato l'allenatore per aver portato gli allievi nelle grotte durante il monsone.

Le massicce ondate di pioggia monsonica hanno allagato anche una serie di cavità vaste come quelle di Tham Luang. Secondo la marina militare il livello delle acque è salito di altri 15 centimetri nella notte. E anche una terza camera di questa rete sotterranea di grotte che si estende per diversi chilometri è completamente inondata. I soldati stanno approntando un sistema di pompaggio dell’acqua, molto fangosa e povera di ossigeno, mentre altri soccorritori cercano di raggiungere il gruppo da altri cunicoli della grotta.

"Ogni secondo può essere fondamentale. Dobbiamo trovarli entro oggi. Speriamo che siano vivi da qualche parte", ha precisato il governatore della provincia di Chiang Rai, Narongsak Ossttanakorn, in una conferenza stampa davanti alla grotta, aggiungendo che sono stati chiamati in rinforzo alcuni sommozzatori e speleologi stranieri. Intanto alcuni monaci buddisti si sono riuniti in preghiera assieme ai familiari dei ragazzi.