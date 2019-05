Guerra Gaza-Israele: quasi 30 morti dopo una "pioggia di razzi"

Un accordo di cessate il fuoco, mediato dall'Egitto, è stato raggiunto tra funzionari palestinesi e Israele dopo una settimana di violenze nella Striscia di Gaza e nel Sud del territorio dello Stato ebraico che hanno provocato un bilancio complessivo di quattro israeliani e 25 palestinesi morti. Secondo l'agenzia palestinese Wafa tra i 25 morti ci sono due bambini e tre donne, due delle quali incinte.

L'esercito israeliano ha autorizzato i residenti delle aree meridionali di Israele a tornare alle loro vite normali. Ricordiamo che nel weekend da Gaza sono stati lanciati quasi 700 razzi contro Israele.

Il leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha avvisato che il conflitto continuerà a meno che Israele non metta fine ai 10 anni di blocco della Striscia di Gaza. Contestualmente i militari israeliani confermano di aver bombardato "350 obiettivi della Jihad islamica e di Hamas". Su Twitter le forze di sicurezza israeliane (Idf) precisano di aver colpito tra l'altro siti per il lancio di razzi, centri di comando e addestramento, depositi di armi e siti militari. "Il terrore colpisce i civili, noi colpiamo il terrore", si legge nel tweet.

PRECISION STRIKE: Earlier today, we targeted Hamed Ahmed Khudari in Gaza. He was responsible for transferring Iranian money to Hamas and Islamic Jihad. The funds were used to build the hundreds of rockets recently fired at Israel. Iran will need to find a new money man in Gaza. pic.twitter.com/2mv1oXLaB7 — Israel Defense Forces (@IDF) 5 maggio 2019

Gli stessi militari israeliani aggiungono che nelle ultime 48 ore "690 razzi sono stati lanciati da Gaza contro i civili israeliani", 240 dei quali sono stati intercettati dal sistema Iron Dome.

Guardate gli effetti dei razzi lanciati da Gaza. Centinaia di schegge nelle testate. pic.twitter.com/9MLEZaHBY6 — GeopoliticalCenter (@GeopoliticalCen) 5 maggio 2019

Trump: Stati Uniti sostengono Israele al 100%

Gli Stati Uniti "sostengono Israele al 100% nella difesa dei suoi cittadini". Lo ha scritto il presidente Usa Donald Trump su Twitter, ricordando che "ancora una volta, Israele sta affrontando una raffica di attacchi mortali con razzi da parte di gruppi terroristici come Hamas e Jihad islamica". "Questi atti terroristici contro Israele non porteranno nulla se non ulteriore miseria. Basta con la violenza e lavorare per la pace. Può accadere", ha aggiunto Trump in un altro tweet indirizzato "al popolo di Gaza".

....To the Gazan people — these terrorist acts against Israel will bring you nothing but more misery. END the violence and work towards peace - it can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 maggio 2019