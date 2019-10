Turchia e Stati Uniti hanno concordato una "tregua di 5 giorni" in Siria: ecco i termini dell'accordo

Turchia e Stati Uniti hanno concordato una tregua in Siria. Lo ha annunciato il vicepresidente statunitense Mike Pence parlando da Ankara dopo i lunghi colloqui al palazzo presidenziale con la leadership turca a più di una settimana dall'avvio della contestata operazione militare della Turchia nel Nord della Siria, la terza dal 2016.

Pence ha avuto un incontro a porte chiuse con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, andato avanti per un'ora e quaranta minuti, come hanno confermato i media ufficiali turchi. Poi, dopo il faccia a faccia, sono iniziati i colloqui estesi alle delegazioni.

Guerra in Siria, il testo dell'accordo Turchia - Usa

Nel testo dell'accordo raggiunto ad Ankara gli Stati Uniti - riaffermando le loro relazioni con la Turchia quale membro della NATO - legittimano le preoccupazioni turche in merito alle condizioni del confine con la Siria e - ribadendo l'impegno alla tutela dei diritti e della protezione delle comunità religiose ed etniche - si impegnano a coordinarsi sulle attività di contrasto al terrorismo e di sostegno agli sfollati provenienti dalle aree che furono occupate dallo Stato Islamico.

L'accordo concepisce la nascita di una "zona sicura" per tutelare la sicurezza della Turchia e prevede lo smantellamento degli avamposti delle milizie curde Ypg e il ritiro delle armi pesanti.

L'accordo prevede che saranno le forze armate turche a tutelare la fascia di sicurezza, mentre saranno concesse 120 ore per il ritiro delle milizie Ypg. Solo al termine del ritiro la Turchia cesserà l'operazione denominata "Peace Spring" e solo allora verranno revocate le sanzioni stabilite dagli Stati Uniti alla Turchia lo scorso 14 ottobre.

So Pence is announcing that as long as the Kurds flee their villages and homes they won't be bombed or shot at. — David Jolly (@DavidJollyFL) October 17, 2019

Come viene fatto notare tuttavia all'interno della zona da cui sostanzialmente dovranno ritirarsi i curdi vi sono già unità dell'esercito siriano appoggiate dai consiglieri militari di Mosca.

Importante nella partita sarà il ruolo della Russia: per martedì prossimo è in programma a Sochi un bilaterale tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. Proprio lo stesso giorno in cui scadranno le 120 ore di tregua.

Pence: "Già iniziato il ritiro delle milizie curde"

Il vice presidente Usa Mike Pence ha spiegato come sarebbe gà iniziato il ritiro delle milizie curde dell'Ypg dal confine con la Turchia. Un ritiro stabilito in 120 ore, ovvero cinque giorni di sospensione delle attività militari.

"Il nostro impegno con la Turchia è che collabori con i membri dell'Ypg per facilitare un ritiro ordinato nelle prossime 120 ore".

Secondo l'accordo le forze curde si ritireranno a 32 chilometri dal confine con la Turchia mentre gli Stati Uniti ritireranno le recenti sanzioni ecomiche alla Turchia.

Il ministro degli esteri turco, Mevlut Cavusoglu ha puntualizzato che l'operazione 'Fonte di pace' nel Nord della Siria è "sospesa" e le operazioni militari si potranno dire terminate solo dopo il completo ritiro delle Ypg dalle zone di confine. Il governo di Ankara considera "terroristi" i miliziani curdi delle Ypg e Cavusoglu ha spiegato che nei termini dell'accordo vi sia il ritiro delle armi pesanti lasciate dagli Stati Uniti alle milizie Ypg, nonchè la distruzione degli avamposti curdi.

#Turkey's FM Cavusoglu: #Syria ceasefire deal includes disarmament of #YPG and destruction of bases.



“Taking away the weapons in their hands is not enough. It includes the destruction of their fighting positions to an unusable level, to the destruction of their fortifications.” pic.twitter.com/dyuA51rY7u — Rudaw English (@RudawEnglish) October 17, 2019

Una condizione che lascia i tanti villaggi del Rojava senza una tutela se non quella garantita dall'accordo con l'esercito di Damasco.

I curdi siriani sono "incredibilmente felici di questa soluzione" afferma il presidente Usa Donald Trump. "Abbiamo ottenuto tutto quello che potevamo sognare", ha detto Trump parlando in Texas che ha assicurato come i curdi saranno ancora responsabili della detenzione dei combattenti dello Stato Islamico. Quanto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, "è un vero leader, un uomo duro, un uomo forte e ha fatto la cosa giusta", ha detto il presidente Usa, confermando che Erdogan sarà a Washington in visita il mese prossimo.

"Grandi notizie dalla Turchia... milioni di vite saranno salvate!" ha scritto su Twitter il presidente statunitense Donald Trump. "Questo accordo non avrebbe MAI potuto essere fatto tre giorni fa - tweeta Trump che sostiene come ci volesse un po' di "durezza" per trovare un accordo con Ankara.

Ricordiamo come solo poche ore fa era stato rivelato il contenuto di una lettera tutt'altro che convenzionale inviata al presidente turco Erdogan lo scorso 9 ottobre in cui Trump lo invitava a "non fare il duro" e a desistere dall'idea di attaccare le milizie curde in Siria minacciando sanzioni economiche che avrebbero portato alla "distruzione dell'economia turca" e concludendo con un informale "Ti chiamo più tardi".

Un percorso che lo stesso Trump in un tweet ha definito "necessario, ma in qualche modo non convenzionale".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Che la situazione nel Nordest siriano fosse in diventata un vero e proprio campo minato per la Tuchia era diventato palese con l'intervento (diplomatico) della Russia e l'arrivo delle truppe regolari di Damasco a supporto dei curdi nella regione autonoma del Rojava.

Mosca aveva sostenuto l'integrità territoriale del territorio siriano precisando che l'esercito di Damasco avrebbe dovuto sostituire le milizie curde lungo tutto il confine nazionale, compreso quello con la Turchia nei territori del nord della Siria sotto il controllo dei curdi.

L'emittente curdo irachena Rudaw sostiene che il ministro degli esteri turco avrebbe avallato la presenza di una forza di interposizione siriana a patto della "rimozione delle miilzie curde" dalla regione.

Inoltre proprio oggi il Ministro degli Esteri iracheno ha annunciato che Bagdad accoglierà 10mila combattenti dello Stato Islamico e le loro famiglie che fino ad oggi erano confinati nei campi di detenzione sotto controllo delle forze Sdf in Siria.

The US and Turkey reaffirm their relationship as fellow members of NATO. The US understands Turkey’s legitimate security concerns on Turkey’s southern border.

Turkey and the US agree that the conditions on the ground, northeast Syria in particular, necessitate closer coordination on the basis of common interests.

Turkey and the US remain committed to protecting NATO territories and NATO populations against all threats with the solid understanding of “one for all and all for one”

The two countries reiterate their pledge to uphold human life, human rights, and the protection of religious and ethnic communities.

Turkey and the US are committed to D-ISIS/DAESH activities in northeast Syria, This will include coordination on detention facilities and internally displaced persons from formerly ISIS.DAESH-controlled areas, as appropriate.

Turkey and the US agree that counter-terrorism operations must target only terrorists and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment.

The Turkish side expressed its commitment to ensure safety and well-being of residents of all population centres in the safe zone controlled by the Turkish Forces (safe zone) and reiterated that maximum care will be exercised in order not to cause harm to civilians and civilian infrastructure.

Both counties reiterate their commitment to the political unity and territorial integrity of Syria and UN-led political process, which aims at ending the Syrian conflict in accordance with UNSCR 2254.

The two sides agreed on the continued importance and functionality of a safe zone in order to address the national security concerns of Turkey, in include the re-collection of YPG heavy weapons and the disablement of their fortifications and all other fighting positions.

The safe zone will be primarily enforced by the Turkish Armed Forces and the two sides will increase their cooperation in all dimensions of its implementation.

The Turkish side will pause Operation Peace Spring in order to allow the withdrawal of YPG from the safe zone within 120 hours. Operation Peace Spring will be halted upon completion of this withdrawal.

Once Operation Peace Spring is paused, the US agrees not to pursue further imposition of sanctions under the Executive Order of October 14, 2019, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria and will work and consult with Congress, as appropriate, to underline the progress being undertaken to achieve peace and security in Syria, in accordance with UNSCR 2254

Once Operation Peace Spring is halted as per paragraph 11 the current sanction under the aforementioned Executive Order shall be lifted.