Siria, la guerra senza fine: almeno 100 morti nei raid Usa contro le truppe di Assad

La guerra in Siria, ormai scomparsa da molti media, è molto lontana da che si intraveda una via d'uscita. La coalizione a guida statunitense che combatte l'Isis in Siria ha compiuto raid aerei e operazioni d'artiglieria contro forze alleate del regime, uccidendo oltre 100 combattenti: lo ha annunciato la stessa coalizione.

Reazione ad attacco di Assad

Le operazioni, riferisce la Cnn, sono state compiute dopo che le forze alleate del presidente siriano Bashar al Assad "hanno avviato un attacco non provocato" contro un quartier generale delle Forze Democratiche siriane, dove consiglieri della coalizione stavano lavorando assieme ai combattenti siriani sostenuti dagli Stati Uniti.

Circa 500 militari alleati di Damasco hanno effettuato l'attacco usando artiglieria, mortai e carri armati di fabbricazione russa, ha detto un ufficiale statunitense. "Le truppe siriane filo-regime hanno manovrato i carri armati T-54 e T-72 a sostegno del fuoco di mortai in quello che sembra essere stato un attacco coordinato alle Forze Democratiche siriane a circa 8 chilometri a Est della linea de-escalation del fiume Eufrate a Khusham, in Siria", ha detto l'ufficiale Usa.

Circa 100 morti tra i combattenti

La fonte americana ha spiegato che "da 20 a 30 colpi di artiglieria e di carri armati sono esplosi nel raggio di 500 metri" dal quartier generale delle Forze Democratiche siriane, prima che i combattenti e le forze della coalizione appoggiate dagli Stati Uniti "prendessero di mira gli aggressori con una combinazione di attacchi aerei e di artiglieria".

"Stimiamo che oltre 100 combattenti pro-regime siriano siano stati uccisi", ha aggiunto, sottolineando che la reazione ha avuto luogo "per autodifesa".

I bambini continuano a morire in Siria

"Durante il primo mese di quest'anno, risulta che circa 60 bambini siano stati uccisi in Siria a causa delle violenze incessanti nel Ghouta orientale, a Damasco, Idlib e Afrin. Molti altri sono stati feriti durante i combattimenti in corso": lo ha reso noto Fran Equiza, Rappresentante dell'Unicef in Siria.

"Gennaio è stato un mese terribile per i bambini in Siria. In particolare, nei giorni scorsi, a causa delle violenze sempre più intense nei villaggi vicino a Idlib, sembra siano morti dei civili, compresi donne e bambini. Il 4 febbraio, gli attacchi su di un ospedale supportato dall`UNICEF a Ma'arrat al-Nu'man hanno messo fuori servizio il centro sanitario. L`UNICEF sta raccogliendo maggiori informazioni sulle vittime e sulla portata dei danni. Questo è il quarto attacco segnalato a un ospedale in Siria solo nel 2018.

I bambini stanno subendo le conseguenze più pesanti delle violenze nel Ghouta orientale, dove stanno vivendo sotto assedio dal 2013. Nel Ghouta orientale vive il 95% delle persone sotto assedio in Siria oggi. L`ultimo convoglio delle Nazioni Unite è stato inviato alla fine di novembre 2017.