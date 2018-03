Guida alpina incriminata per aver salvato una migrante incinta in mezzo alla neve

Una guida alpina francese, Benoît Ducos, è finita sotto inchiesta per aver soccorso una migrante incinta all'ottavo mese mentre tentava insieme alla propria famiglia di attraversare il confine tra Italia e Francia nei pressi del passo di Monginevro, a 1900 metri d'altezza.

Come ricorda Il Corriere della Sera, secondo la legge francese, "il soccorritore rischia una pena fino a 5 anni di carcere per traffico di essere umani", nonostante Ducos abbia salvato la donna e il bambino che questa portava in grembo, venuto alla luce poche ore dopo il salvataggio. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa. Con la donna c'erano anche il marito e i due figli, di 2 e 4 anni.

Ducos fa parte del gruppo "Refuge solidaire", un gruppo di volontari che perlustra la zona di confine a cavallo tra Piemonte e Savoia per aiutare i migranti che, respinti da Ventimiglia, tentano il tutto per tutto pur di raggiugere la Francia e cercano di attraversare i valichi alpini, incuranti delle pericolose e proibitive condizioni meteorologiche.

La Gendarmerie francese ha bloccato l'auto sulla quale Duclos aveva caricato la donna per portarla d'urgenza in ospedale, contestandogli la presenza a bordo di persone senza documenti. Un'ambulanza è arrivata sul posto per portare la donna in ospedale e farla partorire, mentre Duclos è stato trattenuto e portato in caserma. Deve rispondere di violazione delle leggi sull'immigrazione.