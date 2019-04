Comico muore sul palco durante lo show: il pubblico applaude e pensa sia una gag

L’attore inglese 60enne Ian Cognito è morto in scena durante uno spettacolo in un locale ma il pubblico non se ne è reso conto subito perché ha pensato fosse una gag.

Noto stand-up comedian, Cognito (il cui vero nome era Paul Barbieri, figlio di un immigrato italiano proprietario di una rivendita di fish&chips e di una contabile irlandese) si è sentito male mentre si trovava all’Atic Bar a Bicester, a una quindicina di chilometri da Oxford. Durante il suo show, all’improvviso ha iniziato a respirare affannosamente e poi è rimasto immobile per cinque minuti, seduto su uno sgabello. Una volta diventato chiaro che si trattava di una situazione di emergenza, sono stati chiamati i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

“Immaginate se morissi qui davanti a voi”, aveva scherzato qualche minuto prima lo stesso Cognito, come ha raccontato alla Bbc il presentatore Andrew Bird, il quale ha ricordato anche che il comico non si sentiva bene prima dell’inizio dello spettacolo ma aveva insistito per andare in scena ugualmente, pur apparendo subito sottotono già dalle prime battute. Poi il malore fatale. “Tutti tra la folla, me incluso, abbiamo pensato che stesse scherzando. Persino quando sono salito sul palco e gli ho toccato il braccio mi aspettavo che dicesse: ‘Buuu’”, ha detto Bird.

“Siamo usciti che eravamo veramente sconvolti. Siamo rimasti seduti per cinque minuti a guardarlo, a ridere”, ha raccontato John Ostojak, che si trovava tra il pubblico quando Cognito è morto.