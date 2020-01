Segno della vittoria e sorrisi sprezzanti: Igor il russo a processo

Norbert Feher alias "Igor il Russo" ha preso parte al processo a suo carico alla corte di Teruel, in Spagna. Feher è accusato del tentato omicidio di due persone nel dicembre 2017 e rischia una pena detentiva di 23 anni. È arrivato in tribunale sorridendo, sprezzante, e, nonostante le manette e la scorta che gli ha impedito contatti con chiunque, da lontano, prima nel corridoio e poi in aula, ai giornalisti che lo riprendevano ha fatto il segno V di vittoria. Per il processo a Teruel è stata costruita appositamente una cabina blindata di quattro metri quadrati, dal peso di 700 chili e dal costo di 7mila euro. Una sortia di gabbia bunker. costruita in vetro blindato in policarbonato e acciaio ad alta resistenza.

Igor il Russo, i processi in Spagna

Alcune settimane dopo essere arrivato in Spagna dopo essere fuggito dall'Italia, Feher si nascose in una casa in campagna a Teruel. Il proprietario della casa, in cui aveva fatto irruzione, notò che la serratura era stata forzata e chiese al fabbro locale di accompagnarlo. Proprio mentre stavano entrando nella proprietà furono sorpresi dai colpi di pistola. Nonostante fossero entrambi feriti, riuscirono a fuggire e avvisare le autorità cittadine. Nove giorni dopo, due guardie civili e un contadino furono uccisi da Igor il Russo in una piccola casa di campagna in una città vicina: per gli omicidi Igor il russo dovrà affrontare un altro processo che si terrà nei prossimi mesi.

In Italia Igor il Russo è stato condannato all’ergastolo dal Tribunale di Bologna per gli omicidi del barista Davide Fabbri nel bar di Riccardina di Budrio e della guardia volontaria Valerio Verri nelle campagne del Mezzano, avvenuti a inizio 2017.