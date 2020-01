Incendi in Australia, residenti e turisti in fuga: stato di emergenza nel Nuovo Galles del Sud

È previsto per la giornata di sabato un nuovo picco di caldo in Australia, con temperature che dovrebbero superare i 40 gradi. Le autorità del Nuovo Galles del Sud hanno proclamato lo stato di emergenza per sette giorni, considerato l'aumento delle temperature per sabato, con maggiori poteri al Commissario per la gestione degli incendi. In attesa del nuovo picco di caldo, le autorità hanno dato 48 ore di tempo ai turisti per lasciare le zone della costa sudorientale del Paese, dove si temono nuovi incendi. Sabato le temperature dovrebbero superare i 40 gradi.

Fiamme non controllate hanno causato la morte di almeno otto persone nelle ultime 48 ore e hanno ridotto in cenere diverse centinaia di ettari di foreste. Si stima che, dall'inizio della crisi degli incendi, cinque milioni gli ettari sono andati distrutti, 500 milioni di animali sono rimasti uccisi e 1.400 abitazioni sono bruciate. In tutto, i morti sarebbero 18, mentre altrettante persone risultano disperse.

Incendi in Australia, residenti e turisti in fuga

Migliaia di persone sono rimaste bloccate nelle città australiane devastate dal fuoco dopo che le fiamme avevano avvolto le principali località turistiche e molte aree rurali. I soccorsi stanno raggiungendo le spiagge dove residenti e turisti si sono raccolti per sfuggire alle fiamme mentre le navi della Marina e gli aerei militari sono stati schierati a fianco dei soccorritori per fornire aiuti umanitari e valutare l'entità dei danni.

I pompieri del Nuovo Galles del Sud hanno chiesto ai turisti di lasciare le zone lungo i 200 chilometri di costa, dalla pittoresca città di Batemans Bay (che si trova a circa 300 chilometri a sud di Sydney) verso il sud e lo Stato di Vittoria. I turisti dovrebbero lasciare l'Australia entro sabato.