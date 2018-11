La California continua a bruciare: aumenta il numero delle vittime 

Camp Fire, il peggior incendio nella storia della California continua a mietere vittime: sono almeno 25 le persone rimaste uccise secondo l'ultimo bilancio diffuso dal dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Butte. Dieci corpi sono stati trovati nella città del Paradiso mentre quattro sono stati scoperti nell'area di Concow.

Da giovedì scorso Camp Fire ha già devastato 105mila acri di terra, distrutto più di 6.450 abitazioni e vede impegnati oltre 4mila vigili del fuoco. Alcuni funzionari delle locali istituzioni hanno riferito che sono state evacuate più di 250mila persone nell'area, dove ricade anche Malibù, nota per essere abitata da personaggi celebri. Il vento, che sabato si era placato, secondo le previsioni oggi dovrebbe riprendere a soffiare molto forte. Le vittime sono state trovate per lo più all'interno delle loro auto o appena fuori dei veicoli e delle case.

Le cause

Secondo quanto si legge sul The Herald-News la siccità, il clima più mite attribuito ai cambiamenti climatici e la costruzione di abitazioni più vicine alle zone boschive hanno portato gli incendi a essere più distruttivi, diventando più vasti e durando più a lungo. La California è emersa da una siccità quinquennale lo scorso anno, ma ha avuto un anno molto secco nel 2018, e gran parte dei due terzi settentrionali dello stato, incluso il luogo dell'incendio, è secca in modo anomalo, secondo un'analisi governativa degli Stati Uniti.

"Gli incendi della California si stanno espandendo molto, molto rapidamente (in alcuni casi alla velocità di 80-100 acri al minuto). Se le persone non evacuano velocemente, rischiano di essere sopraffatte dal fuoco. Bisogna ascoltare gli ordini di evacuazione dati dai funzionari statali e locali!". Così ha scritto su Twitter il presidente Usa, Donald Trump che in un precedente tweet aveva parlato di "distruzione catastrofica".

Star in fuga da Malibù

Le stelle fuggono da Malibù. La California è devastata dagli incendi e anche le dimore delle star sono assediate dalle fiamme. Da Lady Gaga a Cher, da Guillermo Del Toro a Kim Kardashian, da Will Smith a Iggy Azalea: qualcuno è stato costretto a fare i bagagli in fretta e furia, altri assistono da lontano alla tragedia.

"Penso a tutti coloro che stanno soffrendo per questi terribili incendi e piangono per la perdita dei propri cari o delle proprie case. Sto seduta qui e mi chiedo se la mia casa andrà a fuoco", scrive Lady Gaga in un messaggio affidato ai social. "Grazie ai vigli del fuoco, alla polizia, ai soccorritori per fare tutto il possibile e anche di più. Grazie, siete veri eroi", aggiunge la popstar.

"Ho sentito che il fuoco ha raggiunto la nostra proprietà nella nostra residenza di Hidden Hills, ma le fiamme sono state contenute e ora non avanzano. Non sembra che la situazione stia peggiorando, prego che i venti ci aiutino", twitta Kim Kardashian, aggiungendo un ringraziamento per i vigili del fuoco. Secondo il sito TMZ, il fuoco ha distrutto la casa di Caitlyn Jenner e il set della serie Westworld nell'area di Agora Hills.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Sono preoccupata per la mia casa", scrive invece Cher. "Non c'è nulla che possa fare, le case di amici sono state distrutte. Non posso pensare che non esista più Malibù, ho una casa lì dal 1972", aggiunge la cantante. "Sono andato via l'altra sera", twitta il regista Guillermo Del Toro, che si consola pensando che "il dono della vita rimane". "I cavalli sono in salvo, i miei figli stanno bene. La casa è in pericolo ma tutto ciò che ha un cuore sta bene", dice l'attrice Alyssa Milano.

Will Smith ha documentato la scena sui social, mostrando il fumo e le fiamme che piano piano si avvicinavano alla sua abitazione. "E' spaventoso", dice l'attore nel video, uscito a controllare e a fare una valutazione nonostante non gli fosse ancora arrivato l'ordine di evacuare..