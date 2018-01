Maxi incendio in un parcheggio a Liverpool: distrutte 1.400 auto

Capodanno "tragico" per un migliaio di automobilisti britannici

Un gigantesco incendio ha distrutto circa 1.400 auto in un parcheggio multipiano a Liverpool. Secondo la Polizia, riporta la Bbc, la causa sarebbe accidentale: partito da un'auto, il rogo si è esteso alle altre vetture. Gli edifici vicini al parcheggio sono stati evacuati nella notte a causa del fumo. Non si registrano feriti o vittime

This is the fire at the Echo Arena car park which has caused the Liverpool International Horse Show to be cancelled... via @CabbieThe pic.twitter.com/4vTlnGdrjk