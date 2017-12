Mumbai, edificio va a fuoco durante una festa: almeno 15 morti

Grave tragedia a Mumbai, megalapoli indiana, dove almeno 15 persone sono morte nella notte tra giovedì e venerdì in un incendio divampato dopo la mezzanotte in un ristorante all’ultimo piano, sul cui tetto si stava svolgendo una festa. Lo ha annunciato oggi la polizia indiana.

Il fuoco si è poi propagato rapidamente a due bar situati in prossimità, invadendo l’intero edificio in una mezz’ora, secondo diversi media.

La gran parte delle vittime sono donne che partecipavano alla festa nel ristorante, ha indicato l’ufficio di protezione civile della megalopoli indiana.

Una di queste donne ha raccontato del panico e dei tentativi di fuga disperata. "C’è stato un parapiglia e qualcuno mi ha spinto”, ha scritto su Twitter Sulbha Arora. “La gente mi correva sopra, mentre crollava il soffitto in fiamme. Ancora non so come ne sono uscita viva".

S. Jaykumar, commissario di polizia, ha segnalato che “al momento si sono registrati 15 decessi”. E’ stata aperta un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio. Una decina di persone sono state ricoverate in ospedale, tra i feriti ve ne sono due in stato grave.