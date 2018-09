A fuoco il Museo Nazionale di Rio: "È una tragedia culturale"

Un devastante incendio al museo nazionale di Rio de Janeiro, uno dei più antichi del Brasile. Non si segnalano vittime. Le fiamme, sulla cui origine ancora non si hanno certezze, sono divampate ieri sera verso le 19,30 ora locale (22,30 Gmt) quando il museo era già chiuso al pubblico. Sono andate perse per sempre importanti collezioni con reperti provenienti dall'Egitto, opere e artefatti di epoca greco-romana, e i più antichi fossili di origine umana scoperti in Brasile.

"Oggi è un giorno tragico per il Brasile - ha dichiarato il presidente Michel Temer -. Duecento anni di lavoro, di ricerca e di conoscenza sono andati perduti". Il Museo Nazionale di Rio è il più importante del Brasile e ospita oltre 20 milioni di pezzi di valore. Il museo, che un tempo era la residenza della famiglia reale portoghese, ha celebrato quest'anno i suoi 200 anni di storia.

"Per il Brasile si tratta di una tragedia culturale", ha detto all'emittente GloboNews il direttore del museo, Paulo Knauss. Il Museo Nazionale è il più antico museo del Sudamerica ed ospita una vasta collezione di reperti geologici, botanici, paleontologici e archeologici, oltre che alcune mummie egiziane, statue greche e manufatti etruschi.