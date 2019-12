Incendio in fabbrica, è strage: almeno 43 morti

Un gigantesco incendio è divampato in una fabbrica di zaini scolastici a New Delhi in India. Nel rogo sono morti 43 operai, non hanno avuto scompo. Le fiamme hanno completamente avvolto un palazzo di quattro piani nel quartiere vecchio della città, dove stavano dormendo almeno 100 persone.

Le fiamme secondo una prima ricostruzione sono partite dal piano terra per diffondersi velocemente verso l'alto, fino al terzo piano dove dormivano i dipendenti prima di iniziare il turno. Il premier indiano Narendra Modi ha definito su Twitter "terribile" l'incendio e ha espresso le sue condoglianze.

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.