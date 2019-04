Fiamme domate a Notre Dame, la struttura è salva: "La ricostruiremo, tutti insieme"

L'incendio divampato lunedì pomeriggio ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Le fiamme sono partite da un'impalcatura che abbracciava la cattedrale per lavori di conservazione. La struttura è salva. Il peggio è stato evitato. "Adesso possiamo dire che i due campanili sono stati salvati e stiamo raffreddando la struttura facendo molta attenzione all'interno", ha detto in un primo momento a tarda sera il comandante generale dei vigili del fuoco di Parigi, Jean-Claude Gallet, in un primo report delle operazioni di spegnimento del rogo. Alle 4 di notte l'annuncio: "L'incendio è completamente sotto controllo. E' parzialmente estinto e ci sono delle fiamme residuali da domare", ha detto il portavoce della polizia Gabriel Plus.

Ultime notizie Notre Dame: vigili del fuoco ancora al lavoro

Un "centinaio di vigili del fuoco e otto mezzi" sono "ancora attivi", ma "il pericolo di incendio" è stato "respinto. Lo ha affermato il sottosegretario al ministero dell'Interno francese, Laurent Nuñez, giunto stamattina sul luogo del disastro della cattedrale di Notre Dame. Occorre ora stabilire "come la struttura resisterà al grave incendio di questa notte", ha detto Nunez. Per questo, alle 8 ci sarà un incontro tra esperti "per cercare di stabilire se la struttura è stabile e se i vigili del fuoco possono continuare la loro missione", ha detto ancora il sottosegretario.

La guglia e due terzi del tetto sono stati distrutti dalle fiamme. Sono svaniti ora dopo ora i timori che l’incendio potesse distruggere l’intera cattedrale. I danni sono in ogni caso incalcolabili. Ferito uno dei 500 vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio. La procura di Parigi ha aperto un’indagine per incendio colposo. L'incendio è iniziato dalle travi in legno che reggevano il tetto: di lì si è propagato. Sotto accusa il cantiere.

Notre Dame, Macron: "La ricostruiremo, tutti insieme"

"Il peggio è stato evitato" ha detto il presidente Emmanuel Macron, in un discorso davanti alla Cattedrale di Notre-Dame in fiamme. "Grazie al coraggio dei pompieri - ha detto il presidente - la facciata e le strutture non sono crollate". "Ve lo dico stasera - ha proseguito con la voce rotta dall'emozione - questa cattedrale la ricostruiremo, tutti insieme: è quello che i francesi aspettano, quello che la nostra storia merita". Macron in un discorso davanti a Notre-Dame ha reso omaggio al coraggio di "500 pompieri che da ore si battono contro il fuoco e che lo faranno ancora". "Le prossime ore saranno difficili - ha aggiunto - ma grazie a loro la facciata e le due torri principali non sono crollate". Il presidente ha annunciato una raccolta una colletta nazionale e internazionale per raccogliere i fondi volti alla ricostruzione della cattedrale. "Notre Dame è la cattedrale di tutti i francesi, anche di quelli che non sono mai entrati".

Il rosone settentrionale di Notre Dame, il cui diametro è di 13,10 metri, "sembra aver tenuto". Lo scrive su Twitter il giornalista francese Laurent Valdiguiè. "In strada, per terra non ci sono detriti della vetrata colorata. Solo pietre rotte". La rosa del Nord, dedicata all'Antico Testamento, ha il viola come colore dominante: in tre cerchi sono rappresentati 80 personaggi tra profeti, re, giudici e sommi sacerdoti. Al centro c'è la Vergine con il Bambino.

Le cause dell'incendio a Notre Dame

"E' impossibile al momento entrare nel merito dell'accaduto in dettaglio, ma dai dati disponibili e dalle immagini diffuse dai media la dinamica pare abbastanza chiara: l'incendio sarebbe partito dall'impalcatura che cinge la cattedrale per i lavori di restauro, diffondendosi sulla guglia e sul tetto che sono stati già pesantemente compromessi". A dirlo all'Adnkronos è Pier Paolo Duce, responsabile sede di Sassari del Cnr-Ibimet, l'Istituto di biometeorologia del Consiglio nazionale delle ricerche.

"Per innescare un incendio -osserva l'esperto del Cnr- serve un agente che attivi la fiamma, per ora è impossibile sapere cosa sia realmente accaduto ma sulle impalcature che circondano la cattedrale potrebbe esserci stati altri materiali oltre al legno" anche se, conclude "non riesco a immaginare un intervento esterno su un monumento sicuramente molto protetto e tutelato". "Guardando la nube che si sta sollevando dalla cattedrale di Notre Dame, si può comprendere che il vento, anzi l'ossigeno, sta facendo la sua parte per alimentare le fiamme, insieme alle strutture lignee che sono molto secche nella cattedrale". "E' un po' come quando si soffia su un camino per rendere più vivace la fiamma" aggiunge l'esperto del Cnr.

"La velocità media di propagazione del fuoco sul legno è di 0,7 millimetri al minuto, ma essa dipende in misura determinante da elementi quali la specie legnosa, la massa volumica, l'umidità e altri fattori fisico-chimici". A spiegarlo è la ricercatrice de Cnr-Ibimet, Giovanna Bochicchio, intervendo sull'incendio che sta devastando la cattedrale Notre Dame di Parigi. "Nel caso di copertura a capriata, in particolare, la struttura reticolare delle fa sì che le travature vengano attaccate dalle fiamme su tutti e quattro i lati, riducendo la sezione residua e aumentando notevolmente il rischio di crolli" aggiunge ancora Bochicchio.

Secondo l'analisi di Andrea Polastri del Cnr-Ibimet, inoltre, "l'enorme perdita causata da questo incendio invita a riflettere sul fatto che le strutture portanti in muratura di tanti edifici monumentali, come per esempio gli archi a sesto acuto di una cattedrale gotica, spesso sorreggono coperture lignee non sempre a vista di dimensioni talvolta enormi". "Si tratta di una scelta -aggiunge ancora Polastri- che infiniti esempi di longevità, come quello stesso di Notre Dame, confermano nella sua funzionalità: purtroppo però, in caso di incendio, la disponibilità di ossigeno che le fiamme trovano in quota ne accelerano la propagazione".

Incendio Notre Dame, M5s: "Ferita al cuore"

“Vedere divorata dalle fiamme la cattedrale di Notre Dame a Parigi è una ferita al cuore della cultura europea e mondiale. Il nostro primo pensiero è rivolto ai cittadini francesi che stanno vedendosi sgretolare sotto i propri occhi un monumento dal valore inestimabile, simbolico per la Francia e tutta l’Europa. A loro il nostro pensiero e la nostra totale vicinanza". Così in una nota congiunta i deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.