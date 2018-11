Inferno in California: 6.700 edifici mangiati dalle fiamme

Un violento incendio è divampato in California, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Almeno nove persone hanno perso la vita, mentre oltre 6.700 edifici, per la maggior parte abitazioni, sono stati distrutti dalle fiamme.

Secondo i media locali, tutte le nove vittime, cinque delle quali morte intrappolate nelle loro auto, mentre tentavano di sfuggire alle fiamme, si registrano nella città di Paradise, nel nord dello Stato.

A Camp fire, la località a 80 chilometri a nord di Sacramento più devastata dagli incendi, le fiamme sono divampate giovedì mattina e si sono poi propagate rapidamente, mentre altri due incendi sono scoppiati a sud, a Woolsey Fire e Hill Fire, alimentati dai forti venti.

Le fiamme sono arrivate fino a Malibu, dove sono state evacuate migliaia di persone. In totale, in tutto lo stato sono state costrette a lasciare le loro case 250mila persone.

I had never heard of a fire tornado until today and I really kind of hope I never see a firenado again in my life. This legitimately feels like biblical levels of destruction. #CaliforniaFires pic.twitter.com/JxUw3C1i3B