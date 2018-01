Incendio in un ospedale, è strage: decine di morti e feriti

E' di quarantuno persone morte e oltre 80 feriti il bilancio dell'incendio scoppiato in un ospedale in Corea del Sud.

Il rogo sarebbe partito dalle sale del pronto soccorso che si trovano al piano terra dell'ospedale Sejong, a Miryang, nella parte meridionale del Paese.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio in un'ora e quaranta minuti. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Un mese fa, sempre in Corea del Sud, 29 persone rimasero uccise in un grave incendio in una palestra a Jecheon.