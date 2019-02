Palazzo in fiamme nella notte, almeno 8 morti a Parigi: fermata una donna

Il bilancio è pesantissimo: almeno otto persone sono morte in un incendio divampato in un palazzo di otto piani a Parigi in rue Erlanger nella notte tra lunedì e martedì. Lo hanno comunicato i vigili del fuoco della capitale francese. I feriti sono 30 (tra cui 6 pompieri) uno è in gravi condizioni. Non è chiara al momento l'origine del rogo. "Il bilancio potrebbe ancora salire perché l'incendio è ancora in atto al settimo e all'ottavo piano" del palazzo, dicevano all'alba le squadre di soccorso. Le fiamme sono state domate prima delle 7. Tre persone sono morte dopo essersi lanciate dalla finestra per sfuggire all'incendio.

Incendio Parigi: 8 morti nel 16esimo arrondissement

Au moins 4 morts et 25 blessés dans un incendie dans le 16e arr de Paris. 200 pompiers en cours d'intervention pour maîtriser les flammes #BFMTV pic.twitter.com/P6XMdSO0lB — Sophie HébrardFicaja (@sophiehebrard) 5 febbraio 2019

L'incendio è scoppiato intorno all'una di notte in un palazzo residenziale del 16esimo arrondissement. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo molti residenti che si erano rifugiati sul tetto del palazzo o erani salite sui davanzali delle finestre per sfuggire alle fiamme. Oltre 200 tra pompieri e membri delle squadre dei soccorsi sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali persone da salvare. Due edifici adiacenti sono stati evacuati.

Incendio Parigi: fermata una donna, ipotesi rogo doloso

Una donna, che abitava nell'edificio, situato nel 16esimo arrondissement, è stata fermata dalle forze dell'ordine; secondo gli inquirenti l'incendio potrebbe essere stato doloso. La donna soffrirebbe di turbe psichiche, quando è stata bloccata stava cercando di dare fuoco a un'auto poco lontano dal palazzo.

"Abbiamo dovuto effettuare molti salvataggi, tra cui alcune persone che si erano rifugiate sui tetti", ha dichiarato il capitano Clément Cognon, portavoce dei vigili del fuoco. "Circa trenta persone sono state evacuate dalle scale", ha aggiunto la stessa fonte.