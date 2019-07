Incendio su una petroliera: morto un ufficiale italiano, sedici feriti

Almeno una persona è morta e altre sedici sono rimaste ferite in un incendio che si è sviluppato a bordo della petroliera italiana Syn Zania nel porto di Aliaga, nella provincia occidentale turca di Smirne.

L'esplosione ha coinvolto la nave mentre veniva rifornita di idrocarburi liquidi. L'imbarcazione era stata ancorata ad un molo dell'impianto petrolchimico di Petkim gestito dalla compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian SOCAR.

I media turchi riprendendo le parole del governatore del distretto Erhan Günay, spiegano che 15 marinai italiani e un lavoratore rumeno sono stati ricoverati in ospedale. Purtroppo è arrivata anche la notizia che un altro marinaio italiano, Roberto Monteguardia, è morto in ospedale.



Roberto Monteguardia in una foto tratta dal suo profilo Facebook

I video pubblicati sui social mostrano il terribile incendio che ha divorato l'imbarcazione italiana, un tank per gas GPL.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Synergas, l'armatore della Syn Zania, è una società napoletana che gestisce una flotta di nove navi. Come conferma all'ANSA la stessa società l'incendio si è sviluppato durante il carico di propilene. "Il comandante e i membri di equipaggio hanno compiuto le manovre di emergenza per mettere in sicurezza la nave, poi sono stati costretti ad abbandonarla. Purtroppo durante l'evacuazione l'ufficiale di macchina Roberto Monteguardia è morto per cause ancora da accertare".