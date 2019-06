Incendio in fabbrica di fiammiferi, shock a Sumatra: 30 morti tra cui 3 bimbi

Almeno 30 persone, compresi 3 bambini, sono morti in Indonesia in un incendio in una fabbrica di fiammiferi nella provincia di Sumatra Settentrionale. Secondo le informazioni diffuse dall'agenzia Antara, nell'azienda lavorano soprattutto donne, alcune delle quali erano solite portare con sé i figli sul posto di lavoro.

Le indagini hanno permesso di verificare che all'interno della fabbrica, in una zona residenziale, si lavorava alla produzione illegale di gas butano per accendini. Il sopralluogo effettuato dopo il disastro ha evidenziato il mancato rispetto di ogni elementare norma di sicurezza. Secondo il quotidiano 'Tribun Medan', la fabbrica era dotata di un unico ingresso e di un'unica uscita, chiusa a chiave al momento dell'esplosione.