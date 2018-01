Incendio sulla Trump Tower: fiamme sul tetto del grattacielo

Un incendio di piccole dimensioni è scoppiato in cima alla Trump Tower, a New York, dove ha mantenuto la residenza il presidente degli Stati Uniti. Al momento non sono state rese note le cause del rogo, ma i vigili del fuoco hanno già provveduto a spegnere le fiamme.

Il presidente è a Washington, quindi non si trovava nell’edificio al momento dello scoppio del rogo.

La residenza di Trump si trova negli ultimi piani del grattacielo, nelle vicinanze di dove è scoppiato l'incendio. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco e non è stato necessario evacuare lo stabile.

La Cnbc ha reso noto che sono almeno due le persone rimaste ferite nell'incendio divampato sulla Trump Tower. Il fumo, questa mattina, era visibile da diversi isolati di distanza, a Manhattan. La situazione, ora, è sotto controllo. Il presidente statunitense, Donald Trump, non si trovava nel grattacielo.