Incidente Ethiopian Airlines, nessun errore dei piloti: che cosa dice il rapporto sul disastro

Non sembrano esserci più dubbi, almeno su un punto: si dovrà indagare a fondo sul sistema anti-stallo in seguito al disastro aereo del volo Ethiopian Airlines 302 (ET302) di un mese fa: nello schianto morirono 157 persone, tra cui 8 cittadini italiani. E' quanto afferma il ministro dei Trasporti etiope Dagmawit Moges, che non ha citato direttamente Boeing, aggiungendo che l'aereo è sceso in picchiata più volte prima che si schiantasse al suolo poco dopo il decollo.

Incidente Ethiopian Airlines: che cosa c'è nel rapporto preliminare

Oggi è stato reso pubblico il rapporto preliminare delle indagini sul disastro aereo. Da quanto emerge, i piloti hanno "ripetutamente" eseguito le procedure raccomandate da Boeing per disattivare il sistema automatico - noto come Maneuvering Characteristics Augmentation System, o MCAS - prima dell'incidente. Ma nonostante i loro sforzi, i piloti "non sono stati in grado di controllare l'aereo", ha affermato Moges in una conferenza stampa ad Addis Abeba. In una nota, l'amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, ha dichiarato di essere "molto orgoglioso" dell'"alto livello di prestazioni professionali" dei piloti. Non avrebbero quindi avuto alcuna responsabilità nell'incidente aereo. Non avrebbero commesso alcun errore. Hanno messo in atto tutte le procedure previste da Boeing, ma non hanno potuto controllare in alcun modo l'aereo.

Boeing 737 Max, le similitudini tra i disastri in Etiopia e Indonesia

Il volo ET302 è precipitato dopo il decollo da Addis Abeba, uccidendo 157 persone, tra cui otto italiani. È stato il secondo incidente di un aereo Boeing 737 Max in cinque mesi. Lo scorso ottobre, il volo Lion Air JT 610 è precipitato in mare in Indonesia uccidendo tutte le 189 persone a bordo. I dati dalla scatola nera del volo etiope mostrano similitudini tra i due incidenti. In particolare, per quanto riguarda il software anti-stallo: è lì che andrà trovata la chiave di tutto.