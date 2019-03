Incidente aereo in Etiopia, nessun sopravvissuto: otto italiani a bordo

Non c'è nessun sopravvissuto tra le 157 persone a bordo dell'aereo della Ethiopian Airlines precipitato stamattina mentre era in volo tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha reso noto la televisione di Stato dell'Etiopia, citando la compagnia aerea che ha informato anche che a bordo vi erano passeggeri di 33 nazionalità diverse.

Aereo precipitato in Etiopia: otto italiani a bordo

Tra questi ci sono anche otto italiani. I loro nomi sono inseriti nella lista dei passeggeri, confermata sia dal governo dell'Etiopia che da quello kenyano. La linea e lo scalo sono spesso usati da italiani per raggiungere il Kenya. Secondo un primo elenco ci sarebbero stati 32 cittadini kenyani, 9 etiopici, 18 canadesi, 8 provenienti da Cina, Usa e Italia; 7 da Francia e Gran Bretagna, 6 dall'Egitto, 5 olandesi e 4 da India e Slovacchia.

Si teme per la sorte di alcuni volontari di una onlus di Bergamo che avrebbero preso quel volo. Tra le vittime italiane il primo nome è quello dell'assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa. Archeologo di fama internazionale, "sovrintendente del Mare" della Regione, Tusa era diretto in Kenya per un progetto dell'Unesco. Tra le vittime anche una coppia di Arezzo (qui l'articolo aggiornato con i nomi delle vittime italiane).

A bordo del Boeing 737, precitato alle 8.44 (ora locale) sei minuti dopo il decollo dalla capitale etiope, c'erano 157 persone delle quali 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio. L'ufficio del primo ministro etiope ha espresso "a nome del governo e del popolo etiope", le "più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari" che si trovavano a bordo del volo.

La causa e la posizione dello schianto non sono stati ancora resi noti. "I dati della rete ADS-B di Flightradar24 mostrano che la velocità verticale era instabile dopo il decollo", ha affermato l'organizzazione di rilevamento dei voli con sede in Svezia su Twitter. Secondo le prime informazioni diffuse dalla Ethiopian, il Boeing sarebbe precipitato vicino Bishoftu, nella regione di Debre Zeit, a circa 62 chilometri a Sud-Est di Addis. L'aereo era decollato alle 8,38 e i contatti radio si sono interrotti alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo.

L'aereo della Ethiopian Airlines precipitato oggi era atterrato questa mattina all'aeroporto di Addis Abeba proveniente dal Sudafrica. Lo ha detto Tewolde Gebremariam, Ceo della compagnia aerea. "L'aereo aveva avuto una sosta di oltre tre ore a terra dopo essere arrivato dal Sudafrica - ha spiegato in una conferenza stampa - è arrivato senza problemi ed è stato fatto ripartire senza problemi". Secondo una prima ricostruzione resa nota da Gebremariam, il pilota dell'aereo si era accorto che il velivolo aveva un problema ed aveva chiesto, ed ottenuto, dai controllori di volo dell'aeroporto di Addis Abeba, da dove era decollato pochi minuti prima, di tornare a terra con un atterraggio di emergenza.

La compagnia aerea informa anche via social che è disponibile una linea telefonica dedicata a parenti e amici che necessitino informazioni sui passeggeri a bordo dell'aereo.

Il Ceo della compagnia aerea si è recato sul luogo dell'incidente. La foto è stata pubblicata sull'account Twitter ufficiale di Ethiopian Airlines.

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 marzo 2019