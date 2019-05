Aereo atterra in fiamme: tragedia a Mosca, tra le vittime anche due bambini

Atterraggio d'emergenza per un mezzo Aeroflot, in fiamme mentre era in volo. Il velivolo della compagnia russa ha preso fuoco ed è stato costretto ad effettuare un atterraggio presso l'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. L'aereomobile è un Sukhoi Supejet 100 con 73 passeggeri a bordo.

I media russi - citando l''Investigative committee of the Russian Federation', l'autorità investigativa federale - parlano di almeno 13 vittime.

Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa russe, un passeggero ha notato il fuoco mentre l'aereo era in volo diretto a Murmansk e ha informato l'equipaggio. Il pilota ha quindi fatto ritorno all'aeroporto a Nord della capitale. Una volta atterrato, sono scattate le operazione di evacuazione dell'aeromobile che ha continuato a bruciare sulla pista. Secondo quanto riferito dalla commissione

investigativa russa tra le vittime ci sono anche due bambini.