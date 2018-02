Incidente aereo in Russia, errore umano o guasto?

Gli inquirenti russi stanno indagando su cosa abbia causato l'incidente aereo, in cui hanno perso la vita 71 persone tra passeggeri e personale di volo. Le condizioni climatiche avverse stanno rendendo difficili le indagini, che la momento tengono aperte tutte le piste. Fattore umano e guasto tecnico sembrano le ipotesi più plausibili, mentre al momento è stata scartato l'attacco terroristico, in quanto a bordo del velivolo non sono state rinvenute tracce di esplosivo.

Come riportano i media russi, alcuni testimoni avrebbero visto l'aereo in fiamme già prima dello schianto. Versione smentita da uno degli ultimi lanci dell'agenzia stampa Tass, che parla del ritrovamento di una scatola nera: “E' stato accertato che l'aereo era intatto al momento della sua discesa e non si è verificata alcun incendio: l'esplosione è avvenuta quando l'aereo ha colpito il suolo”.

Putin cancella il viaggio a Sochi

A causa della tragedia il leader del Cremlino Vladimir Putin ha cancellato un viaggio a Sochi (Sud), dove avrebbe ricevuto il presidente palestinese Abu Mazen, secondo quanto riferito da Dmitri Peskov, suo portavoce. L’incontro si svolgerà a Mosca, vicino alle indagini sulla strage.

Dove è avvenuto lo schianto

Lo schianto è avvenuto nel distretto di Ramenski, circa 70 km a Sud-est di Mosca, vicino al villaggio di Stepanovskoye. Il ministro delle Emergenze Vladimir Pushkov sul luogo dell’incidente durante la notte, ha annunciato la fine delle operazioni di salvataggio per far posto alla ricerca di corpi e detriti.

Chi erano i passeggeri

L’elenco delle vittime pubblicato dalle autorità comprende due stranieri, uno svizzero e un azero, e tre minori, il più giovane di cinque anni. Il cittadino svizzero si stava dirigendo a Orsk per il lancio di una nuova unità di una raffineria locale, secondo un portavoce delle autorità locali citato da Interfax. La maggior parte dei passeggeri proveniva dalla regione di Orenburg, dove si trova Orsk, il cui governatore ha decretato un giorno di lutto.

L'aereo aveva avuto cinque 'incidenti'

L’aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines, entrato in servizio nel 2010, si è schiantato nei pressi di Mosca, ieri, poco dopo essere decollato dall’aeroporto di Domodedovo. L’aereo è scomparso dagli schermi radar alle 12.28 ora di Mosca, quattro minuti dopo il decollo verso Orsk, una città degli Urali al confine con il Kazakistan. L’Antonov 148 è un bimotore del produttore ucraino Antonov e ha compiuto il suo primo volo nel 2004. A corto raggio può trasportare fino a 85 passeggeri su una distanza di 3.500 chilometri. Dalla sua entrata in servizio questo tipo di velivolo ha subito almeno cinque incidenti che coinvolgono il carrello di atterraggio, l’impianto elettrico e il sistema di guida.

I precedenti

L’ultimo incidente mortale di un aereo in territorio russo risale al 24 dicembre 2016, quando un Tupolev Tu-154 appartenente al Ministero della Difesa si è schiantata poco dopo essere partito da Adler alla volta della base aerea russa di Hmeimim, in Siria. Tra le vittime c’erano oltre 60 membri del coro dell’Armata Rossa e il direttore artistico Valerij Khalilov.

Le possibili cause

Sul luogo dell’incidente, le operazioni di ricerca, che hanno mobilitato diverse centinaia di persone tutta la notte, sono rese difficili da un pesante strato di neve e impongono l’uso di motoslitte e spazzaneve. Un’inchiesta è stata aperta per identificare possibili violazioni delle regole di sicurezza, ha annunciato il comitato investigativo russo. “Vengono studiate tutte le possibili versioni del disastro, comprese le condizioni climatiche, il fattore umano o le condizioni tecniche dell’aeromobile”, si afferma.

La compagnia aerea

I dipendenti della Saratov Airlines e gli impiegati dell’aeroporto che hanno preparato l’aereo per i controllori del decollo e del traffico aereo. Nessun problema tecnico è stato identificato prima della partenza, secondo il comitato investigativo. L’Antonov-148 era stato commissionato nel 2010, ha fatto sapere la Saratov Airlines in una dichiarazione. Con sede a Saratov (Volga), la compagnia opera principalmente con aeromobili russi Antonov o Yakovlev e non è mai stata coinvolta in un incidente mortale dalla fine dell’URSS nel 1991. Serve principalmente città provinciali in Russia e capitali del Caucaso.

L'unico sopravvissuto

Fatica a credere di essere ancora vivo l’unico passeggero che aveva comprato il biglietto, ma non si era imbarcato. Si tratta di Maxim Kolomeitsev, residente a Sochi. Dello schianto dell’An-148 ha appreso dai conoscenti. E si è reso conto di essere vivo davvero per miracolo.