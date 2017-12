Messico, bus di turisti si ribalta in autostrada: "12 morti, a bordo anche italiani"

Un autobus turistico che trasportava trentuno passeggeri di nazionalità straniera si è schiantato in Messico: i morti - secondo un bilancio ancora provvisorio - sono almeno dodici. Il pullman si sarebbe ribaltato a causa della foratura di uno pneumatico: lo rendono noto i media messicani, aggiungendo che dopo l'incidente l'autista è fuggito.

Incidente autobus in Messico: italiani coinvolti?

C'è ancora molta confusione sulla nazionalità dei passeggeri coinvolti: secondo alcune fonti locali sarebbero di nazionalità americana, italiana, svedese e brasiliana, secondo altre ci sarebbero anche canadesi. Al momento però non c’è alcuna conferma ufficiale sul coinvolgimento di turisti italiani da parte di fonti istituzionali: per questo l’Ambasciata d’Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, si è immediatamente attivata ed è in contatto con le autorità locali per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali nell’incidente stradale.

Foto Twitter @Emergenza24

L’incidente è avvenuto sulla statale Cafetal-Mahahual, circa 400 chilometri a sud di Cancun, nello Stato di Quintana Roo. Quintana Roo, dove si trovano Cancun e la Riviera Maya, è la meta turistica messicana più visitata dai turisti stranieri.

I turisti erano scesi da una nave da crociera stamattina al porto di Costa Maya ed erano partiti con il pullman per una visita alle rovine Maya di Chacchoben. Tra i morti ci sarebbero alcuni bambini, riferiscono le fonti locali. Alcuni dei turisti rimasti feriti sono stati portati da veicoli privati negli ospedali della zona.

Al menos 11 turistas fallecieron y 19 quedaron lesionados tras la volcadura de un autobús en Quintana Roo. Los pasajeros, en su mayoría extranjeros, provenían de un crucero de la Costa Maya pic.twitter.com/vTaUJr2GYk — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 19 dicembre 2017