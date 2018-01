Perù, bus precipita in un burrone alla "curva del diavolo": quasi 50 morti

E' salito ad almeno 48 morti il bilancio dell'incidente stradale che in Perù ha visto un bus precipitare da una scogliera su una spiaggia rocciosa, nei pressi di Pasamayo. Il pullman si è scontrato con un camion su un tratto di strada piuttosto impervio, noto come “la curva del diavolo”, mentre viaggiava da Huacho, 130 chilometri a nord della capitale, verso Lima. A bordo si trovavano 55 passeggeri e due autisti. Dopo la collisione, l’autobus è precipitato per circa cento metri sulla scogliera. L’incidente “ha provocato almeno 48 vittime”, si legge sul sito del ministero peruviano dell’Interno.

Le operazioni per recuperare i corpi dal veicolo, che si è pù volte ribaltato, sono stati sospesi al calar della notte a causa dell’alta marea che ha raggiunto l’autobus, ha detto la polizia. Un elicottero delle forze di sicurezza aveva portato alcuni soccorritori sul luogo dello schianto, mentre altri hanno raggiunto il mezzo a piedi con l’ausilio di funi. La marina ha inviato una motovedetta per aiutare i soccorritori ad estrarre i corpi e i sopravvissuti prima che l’alta marea raggiungesse il mezzo.

"E' molto triste per noi subire un incidente di questa portata", ha dichiarato il presidente peruviano, Pedro Pablo Kuczynski. I soccorritori hanno dovuto faticare per ore per recuperare i cadaveri e trasportare i sopravvissuti nei vicini ospedali. Nessuna strada porta direttamente alla spiaggia. Ancora tre le persone disperse. Il ministro dei Trasporti, Bruno Giuffra, ha dichiarato che i rapporti iniziali indicano come entrambi i veicoli coinvolti viaggiassero ad alta velocità al momento dell'incidente. I sinistri stradali sono comuni lungo le strade del Perù, dove nel 2016 si sono registrate oltre 2.600 vittime.