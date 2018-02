Collisione tra due elicotteri nel sud della Francia, cinque morti

Incidente tra due elicotteri nel sud della Francia, vicino al lago Carcès, a circa cinquanta chilometri da Saint-Tropez, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. A scontrarsi due elicotteri dell'esercito francese. Secondo quanto riferito dalla polizia saerebbero cinque le vittime dell'incidente.

Gli elicotteri militari coinvolti nell'incidente sono due velivoli della Scuola di Aviazione leggera dell'Esercito (EALAT) Cannet des Maures, ha affermato la prefettura in una nota.

Secondo quanto riferito dalla polizia dalla cittadina di Brignoles "i due elicotteri hanno avuto una collisione. A bordo di uno dei due velivoli c’erano tre membri dell’equipaggio, nell’altro ce n’erano due. Sono tutti morti".

Secondo le prime informazioni il cadavere di uno dei militari sarebbe rimasto incastrato sotto la cabina di uno degli elicotteri. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato.

Five dead after two army helicopters crash in France: MARSEILLE, France – Five people were… https://t.co/P3XtxX5kGN