Messico, elicottero si schianta in fase di atterraggio: 13 morti, ministro salvo

Il bilancio definitivo è molto più pesante di quanto annunciato in un primo momento. Sono 13 le vittime dello schianto al suolo di un elicottero in Messico. L'elicottero trasportava il ministro dell'Interno, Alfonso Navarrete, che si è salvato, sul luogo del violento terremoto che la scorsa notte ha colpito il Messico. Il velivolo si è schiantato in fase di atterraggio e ha ucciso delle persone a terra.

"Abbbiamo recuperato i corpi di 12 persone: 5 donne, 4 uomini, due bambine e un bambino. Un'altra persona è morta poco dopo all'ospedale di Jamiltepec" e altre quindici persone sono rimaste ferite, secondo le autorità giudiziarie dello Stato di Oaxaca, nel sud, dove è avvenuto l'incidente ieri sera

Il ministro stava raggiungendo con il governatore dello Stato di Oaxaca, Alejandro Murat, la città di Pinotepa de San Luis, epicentro del sisma di magnitudo 7,2, situata a circa 600 chilometri a Sud di Città del Messico. "Il ministro Naverrete e il governatore Alejandro Murat così come il personale dell'equipaggio sono sani e salvi - ha scritto su Twitter il presidente Enrique Peña Nieto - sfortunatamente diverse persone a terra hanno perso la vita e altre sono rimaste ferite".