Elicottero precipita nell'East River a New York: cinque morti

Le vittime sono cinque. Solo il pilota si è salvato. Un elicottero di turisti è caduto nell'East River a New York, vicino alla Roosevelt Island. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per i soccorsi, insieme alla polizia. L'elicottero è precipitato attorno alla mezzanotte italiana, quando a New York era tardo pomeriggio.

New York, elicottero precipitato nell'East River

L'elicottero precipitato è del gruppo turistico Liberty. Sono stati pubblicati sui social foto e video dello schianto: i testimoni hanno riferito di aver visto l'elicottero rosso scendere rapidamene verso il fiume, schiantandosi e inabissandosi, dopo un incendio nella parte posteriore.

I soccorsi sono stati immediati. L'elicottero precipitato è un Eurocopter AS350, un elicottero con un solo motore leggero che puo' trasportare sino a sei persone. Non si conoscono le cause dell'incidente, accaduto all'altezza della Gracie Mansion.

"Problemi al motore"

Secondo alcuni media, il pilota, prima di precipitare nell'acqua, aveva segnalato problemi al motore. Ad indagare sarà il National Transportation Safety Board. Il giro turistico su New York in elicottero è un "must" per molti tra i milioni di turisti che ogni anno visitano la Grande Mela.

Il video dell'incidente