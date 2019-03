Ethiopian Airlines, scatole nere all'estero: famiglie vittime sul luogo del disastro

Ci vorrà un po' di tempo. L'Etiopia ha deciso di spedire all'estero le scatole nere del Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines, precipitato domenica scorsa causando la morte delle 157 persone a bordo (tra cui 8 cittadini italiani), per farle analizzare. La conferma arriva dal portavoce della compagnia aerea, come riporta il New York Times. Non è stato reso noto ancora in quale Paese verranno inviate le scatole nere. L'Etiopia non possiede il know-how necessario per un'analisi completa.

Ethiopian Airlines, famiglie vittime sul luogo del disastro

I familiari delle 157 vittime hanno raggiunto la zona in bus e auto private per rendere omaggio ai loro parenti deceduti: lì hanno portato fiori e candele. Alcuni hanno chiesto il permesso di oltrepassare la zona off-limits isolata con i nastri. Feisal Hussein, che ha perso il padre nel disastro aereo, ha detto alla Cnn che visitare il posto ha in qualche modo aiutato la sua famiglia in questa primissima fase di elaborazione del lutto. Spera ancora che i resti del padre siano recuperati, per celebrare il funerale. Un'eventualità molto remota "Ciò che sentiamo come famiglia è che il nostro congiunto, il nostro amato papà, merita un saluto degno e non possiamo farlo se si trova da qualche parte ad Addis Abeba", ha detto, "Nella sfortunata e triste circostanza che non avremo i resti, allora come famiglia pregheremo Dio che la sua anima riposi nella pace eterna".

E' di oggi la notizia che alcuni piloti americani avevano segnalato almeno cinque volte negli ultimi mesi dei problemi di controllo del Boeing 737 MAX 8, lo dimostrano dei documenti federali americani. Il problema riguarderebbe il sistema anti-stallo. Un pilota avrebbe riferito che durante il decollo, con il pilota automatico inserito, "per 2-3 secondi l'aereo ha messo il muso verso il basso" al punto da far scattare il sistema d'allarme. Tolto il pilota automatico la situazione è immediatamente rientrata.