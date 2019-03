Incidente aereo in Etiopia, che cosa raccontano i testimoni oculari

In cerca di risposte, e nel più breve tempo possibile. Boeing ha annunciato che procederà ad un aggiornamento del software dell'intera flotta dei 737 Max 8, modello dell'aereo che si è schiantato in Etiopia domenica mattina. Nell'incidente hanno perso la vita 157 persone, tra cui 8 italiani. L'annuncio è arrivato dopo la richiesta della Faa, l'agenzia federale americana per l'aviazione, di apportare modifiche "entro aprile" alla flotta dei 737 Max.

Boeing ha espresso le condoglianze ai familiari delle 157 persone a bordo del suo aereo che hanno perso la vita. "L'aggiornamento del software della flotta - ha assicurato Boeing in una nota - avverrà nelle prossime settimane".

Incidente Ethiopian Airlines: ultime notizie

Gli Usa hanno inviato una squadra di sei esperti per collaborare alle indagini sulle cause del disastro aereo. Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Etiopia, Michael Raynor, che ieri ha visitato il luogo dell'incidente. I sei esperti del National Transportation Safety Board e della Federal Aviation Administration sono attesi oggi. La Boeing aveva già annunciato l'invio di una propria "squadra tecnica per fornire assistenza, sotto la direzione dell'ufficio etiope di indagine sull'incidente e del National Transportation Safety Board".

Le scatole nere del velivolo sono state recuperate ieri: una sarebbe danneggiata, ma dalla loro analisi potrebbero emergere elementi chiave per scoprire le cause dell'incidente. Regna l'incertezza. Le autorità Usa "prenderanno azioni immediate" riguardo al Boeing 737 MAX 8 se verranno identificati problemi per la sicurezza, spiega il segretario ai Trasporti Usa Elaine Chao."La Federal Aviation Administration valuta e supervisiona costantemente la sicurezza delle compagnie aeree commerciali Usa. Se identificheremo un problema che possa danneggiare la sicurezza prenderemo azioni immediate e appropriate".

Testimoni incidente aereo Ethiopian Airlines: "Fumo dalla coda"

Parlano di fuoco dalla coda e rumore di ferraglia alcuni testimoni, le cui versioni sono al vaglio degli investigatori. "Mentre era ancora in aria, c'era fuoco che proveniva dalla coda, poi ha cercato di rialzare il muso - dice una donna intervistata da Reuters - Dopo essere passato sopra le nostre case, il muso puntava in basso e la coda verso l'alto. E' andato velocemente verso terra e poi è esploso".

Altri testimoni, sul luogo del disastro, dicono di aver visto fumo dall'aereo poco prima che si schiantasse al suolo. Dichiarazioni raccolte sul luogo del disastro, a circa 50 chilometri da Addis Abeba, dall'inviata di Rainews Emma Farnè.

Si tratta del secondo schianto di un 737 Max 8 in cinque mesi, dopo l'incidente della Lion Air in Indonesia dello scorso ottobre in cui sono morte 189 persone poco dopo il decollo.